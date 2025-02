Der Versicherungskonzern Zurich hat am Morgen sein Jahresergebnis vorgelegt und dabei vor allem mit den Gewinnzahlen positiv überrascht. Gegen 9.50 Uhr notieren die Zurich-Aktien um 3,3 Prozent im Plus bei 582,60 Franken. So hoch hatte die Aktie zuletzt im Jahr 2001 notiert. Am Vortag hatten die Titel allerdings noch rund 1 Prozent verloren. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derweil um 0,1 Prozent im Minus.