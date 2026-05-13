Die Zurich-Aktien notieren gegen 9.30 Uhr um 3,7 Prozent im Plus auf 561,20 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) legt gleichzeitig um 0,6 Prozent zu. Am Vortag hatten Zurich an der Börse allerdings noch Verluste verzeichnet (-1,0 Prozent). Und seit Jahresbeginn standen die Titel am Vortag noch gar mit 10 Prozent im Minus.
Zurich habe im erste Quartal insgesamt gute Kennzahlen zur Volumenentwicklung vorgelegt, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Dabei sei das kräftige Prämienwachstum in der Schaden- und Unfallsparte (P&C) geografisch breit abgestützt. Gleichzeitig habe der Versicherer auch von mehr Volumen aus Versicherungen für Datencenter und Infrastruktur profitiert.
Aber auch im Lebengeschäft sehen die ZKB-Analysten positive Entwicklungen: So habe Zurich das Risikogeschäft (Protection) forciert, während das tiefmargige Sparversicherungsgeschäft einen Volumenrückgang zeige. Derweil weise auch Farmers eine vorteilhafte Volumenentwicklung auf.
Am Markt sei im Vorfeld der Zahlenvorlage nicht mit einem derart kräftigen Wachstum im Nichtlebengeschäft der Zurich gerechnet worden, heisst es in einem Kommentar von Jefferies. Die Marktteilnehmer hätten nach den Tariferhöhungen der letzten Jahre eine Verlangsamung an der Preisfront erwartet. Auch der Experte des US-Instituts lobt zudem das anhaltende Wachstum mit den höhermargigen Vorsorgeschutzprodukten.
Mit dem «soliden Zahlenset» für das erste Quartal sehe sich Zurich gut unterwegs für die Erreichung seiner Ziele bis 2027, heisst es bei der Bank Vontobel. So sei auch die Solvenzquote mit 265 Prozent höher als erwartet - allerdings klammere diese die Aktienkapitalerhöhung um 5 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Beazley-Übernahme aus. Der Fokus der Vontobel-Analysten bleibt derweil auf weiteren Updates zur Integration des britischen Spezialversicherers Beazley, betonen sie.
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(AWP)