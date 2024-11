Die Zürich Anlagestiftung wertet das starke Interesse als Vertrauensbeweis in ihre Immobilien-Anlagegruppe und langfristige Strategie. Das neue Liegenschaftsportfolio fügt sich laut Unternehmen gut in das Bestandsportfolio ein und punktet mit «erstklassigen» Wohnlagen sowie guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr.