Das Geld aus der ursprünglich geplanten Kapitalaufnahme investierte die Anlagestiftung in den Kauf von sieben Liegenschaften an Toplagen in Zürich, Lausanne und Genf. Zudem wurden mit den weiteren rund 170 Millionen Franken Liegenschaften in den Regionen Zürich, Genfersee, Ostschweiz und Tessin mit überwiegender Wohnnutzung erworben.