Wachstum an allen Fronten

Preiserhöhungen setzt die Zurich nach wie vor durch, wobei diese nicht mehr ganz so hoch ausfallen wie in den letzten Jahren. Über die ganze Schaden- und Unfallversicherung hinweg erhöhte der Konzern die Preise im Durchschnitt um 3 Prozent, letztes Jahr waren es noch 4 Prozent gewesen.