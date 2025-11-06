Verlangsamte Preisentwicklung

Etwas verlangsamt hat sich allerdings die Preisentwicklung mit einem Anstieg der Prämiensätze von 2 Prozent nach neun Monaten, nachdem diese im ersten Halbjahr noch um 3 Prozent gestiegen waren. Zur Abschwächung trug auch der bisher milde Schadenverlauf in der Schadenversicherung bei, wie Finanzchefin Claudia Cordioli sagte. «Sollte uns wieder eine grosse Katastrophe treffen, werden wir wieder eine andere Konversation führen.»