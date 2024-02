Greco erklärte, dass Zurich wieder Versicherungen in Florida anbieten werde, wenn sich die regulatorischen Rahmenbedingungen verbesserten. Zur Versicherbarkeit von Klimarisiken in der Schweiz und anderen Regionen äusserte er sich zurückhaltend, da Ertragsausfälle durch Naturkatastrophen in der Regel nicht versichert seien. «Zurich versichert normalerweise Schäden, die zum Beispiel aufgrund von Naturkatastrophen entstehen, aber nicht den Verlust oder den Ausfall von Einnahmen.»