Anfang Februar hatten sich die Zurich und der Verwaltungsrat von Beazley im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen für ein Kaufangebot geeinigt. Der Schweizer Versicherungskonzern gab ein Angebot von 1310 britischen Pence in bar je Beazley-Aktie ab. Mit der zu erwartenden Dividendenzahlung beträgt der Gesamtwert des Angebots 1335 Pence je Aktie oder total rund 8,0 Milliarden Pfund.