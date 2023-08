SpearTip bietet laut den Angaben seit 2005 Dienstleistungen an, die dabei helfen soll, die Gefahr vor Cyber-Risiken proaktiv zu reduzieren bzw. im Nachgang zu einem Angriff die Schäden zu beseitigen, heisst es in der Mitteilung. Direkte Käuferin von SpearTip ist die Zurich Holding Company of America, eine Tochter der Zurich Insurance Group.