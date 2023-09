Prügelstrafe als Erziehungsmittel

Jürg Läderach, bis 2018 Patron des Chocolatiers, hatte die evangelikale Schule «Domino Servite» (Dient dem Herrn) in Kaltbrunn SG 1995 mitbegründet. Ehemalige Schülerinnen und Schüler berichteten in dem SRF-Sendung «Dok» von Schlägen mit Gürteln sowie von einem Klima der Angst in der strenggläubigen Einrichtung.