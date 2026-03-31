Der Bericht hebt hervor, dass in den erfolgreichsten Städten Faktoren wie Transparenz, Qualität der Infrastruktur und öffentliches Vertrauen wichtiger sind als reine technologische Spitzenleistungen. Die Schweizer Städte schneiden besonders bei Institutionen, Governance und städtischen Strukturen überdurchschnittlich ab, während technologische Indikatoren weniger stark ins Gewicht fallen.