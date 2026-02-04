Offerte weiter erhöht

Um die Gunst der Briten zu gewinnen, legt die Zurich noch mehr Geld auf den Tisch: Neu bietet sie je Beazley-Aktie 1310 britische Pence in bar. Und wird die zu erwartende Dividendenzahlung an die Beazley-Aktionäre dazugerechnet, dann beträgt der Gesamtwert 1335 Pence. Das neue Angebot bewertet Beazley mit rund 8,0 Milliarden Pfund.