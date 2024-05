Nach Regionen betrachtet sticht das starke Wachstum in Lateinamerika (+80 Prozent) ins Auge, was in erster Linie auf die starke Inflation in Argentinien zurückzuführen war. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Einnahmen um 11 Prozent. In etwa im gleichen Umfang legte die Zurich in Asien-Pazifik und in der Region Europa, Naher Osten und Afrika zu, während in Nordamerika (-1 Prozent) die Agrarversicherungen unter Druck standen.