Die Zurich punktete im Lebengeschäft auch in Italien, in der Schweiz, in Latein- und in Nordamerika. In Nordamerika hätten sich die Prämien im Neugeschäft verdoppelt. Dagegen nahm das Neugeschäft in Asien um rund einen Fünftel ab, was unter anderem auf Preisanpassungen in Japan und die Entwicklung in Australien zurückzuführen sei.