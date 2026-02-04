Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage.