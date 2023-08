In der kleineren Lebensversicherung kletterte der Betriebsgewinn um 11 Prozent auf 0,9 Milliarden Dollar. Auf vergleichbare Basis sei das Ergebnis gar um 18 Prozent in die Höhe geklettert. Dabei habe das Wachstum in Europa, in der Region Naher Osten und Afrika (EMEA), Nordamerika und Lateinamerika den Rückgang in der Region Asien-Pazifik mehr als ausgleichen.