Die Zurich Insurance Group wird am 21. November das neue, erneut während drei Jahren laufende Strategieprogramm präsentieren. Mit Blick auf den bald auslaufenden Dreijahresplan sieht sich der Versicherungskonzern indes nach wie vor auf dem besten Weg, die darin gesetzten Ziele zu übertreffen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.