Beim ersten Anlauf hätte ​Zurich mit einem Erlös von rund einer ​halben Milliarde Euro rechnen ​können. Mit steigenden Zinsen belasten die Zinsgarantien das Kapital des Versicherers aber ‌weniger stark. Der Verkauf des Portfolios war aber vor gut zwei Jahren am Widerstand der Finanzaufsicht BaFin ​gescheitert, die ​den Lebensversicherungs-Abwickler Viridium wegen ⁠seiner damaligen Eigentümerstruktur als nicht mehr ​vertrauenswürdig einstufte. Inzwischen hat ⁠der Finanzinvestor Cinven, der bei den Aufsehern in ‌Misskredit geraten war, seinen Anteil an ein Konsortium unter Führung der Allianz verkauft. Seither rechnet sich ‌Viridium neue Chancen aus, doch noch ​den Zuschlag zu erhalten.