Weiterhin auf Zielkurs

«Zur Halbzeit unseres aktuellen Zyklus liegen wir bei allen Zielen über den Planvorgaben», wird CEO Mario Greco in der Mitteilung zitiert. Bis 2027 soll die Eigenkapitalrendite «mindestens 23 Prozent» betragen. Auf Basis des BOP liegt sie im Halbjahr mit 25,1 Prozent bereits klar über dieser Marke und bereinigt mit 27,1 Prozent noch deutlicher.