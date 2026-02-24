Zurich Australia bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, wie entsprechenden Mitteilungen der australischen Zurich-Tochter und von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist. Mit dem Angebot wird der australische Versicherer mit rund 415 Millionen AUD (277 Mio Fr.) bewertet. Die Übernahme soll im dritten Quartal 2026 umgesetzt werden.