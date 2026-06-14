Das Stimmvolk zog jedoch den Gegenvorschlag des Kantonsrats vor. Dieser greift nicht in Mietpreise ein, sieht aber bei Bauvorhaben ab 20 gekündigten Mietverhältnissen Auflagen für Vermieter vor. Eigentümer müssen prüfen, ob Sanierungen im bewohnten Zustand möglich sind. Zudem müssen Mieter ein Jahr im Voraus informiert und bei der Wohnungssuche unterstützt werden.