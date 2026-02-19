Gewachsen ist die Zurich im Firmenkundengeschäft, wo die Bruttoprämien um 4 Prozent zunahmen. Basis dazu sei die anhaltende Dynamik in den im Fokus stehenden Spezialversicherungen und im Middle Market gewesen. Auch seien die Prämiensätze im Motorfahrzeuggeschäft zweistellig gewachsen. Das Geschäft mit Privatkunden wuchs derweil auf vergleichbarer Ebene um 7 Prozent, auch dank einer Steigerung der Tarife um 5 Prozent.