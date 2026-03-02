Hinzu kämen Kapitalsynergien: Innerhalb der ersten zwei Jahre nach Abschluss soll eine einmalige Kapitalentnahme von rund 1 Milliarde Dollar möglich sein. Mittelfristig rechnet Zurich zudem mit zusätzlichen Umsatzsteigerungspotenzialen von mehr als 1 Milliarde Dollar jährlich.
Finanziell soll die Übernahme vom ersten Jahr nach Abschluss an den bereinigten Gewinn je Aktie (Core EPS) im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Mittelfristig wird eine zweistellige Kapitalrendite angepeilt.
Der Deal soll Zurichs bestehende Finanzziele für 2025 bis 2027 beschleunigen, hiess es weiter. Die Transaktion führe zudem auf Pro-forma-Basis zu einer geschätzten Reduktion der SST-Quote um rund 30 Prozentpunkte und einer Erhöhung der Moody's Leverage Ratio um rund 3 Prozentpunkte. Die Dividendenpolitik der Zurich bleibe unverändert.
ra/mk
(AWP)