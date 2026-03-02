Der Deal soll Zurichs bestehende Finanzziele für 2025 bis 2027 beschleunigen, hiess es weiter. Die Transaktion führe zudem auf Pro-forma-Basis zu einer geschätzten Reduktion der SST-Quote um rund 30 Prozentpunkte und einer Erhöhung der Moody's Leverage Ratio um rund 3 Prozentpunkte. Die Dividendenpolitik der Zurich bleibe unverändert.