An der Londoner Börse rückten die Beazley-Aktien am Montag nach Bekanntwerden des verbindlichen Angebotes mit einem Tagesplus von 1,9 Prozent weiter auf 1291 Pence das Stück vor. Am Anfang des Jahres hatten die Titel lediglich gut 800 Pence gekostet. Die Zurich-Papiere verloren am Montag 1 Prozent. So viel gaben sie allerdings bereits im frühen Handel nach.