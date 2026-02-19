So war sie bei der Munich Re von 2008 bis 2026 als Präsidentin und CEO von North America Life, von 1998 bis 2008 als Executive Vice President Individual Life Services in Kanada und von 1996 bis 1998 als Vice President Individual Life Services in Kanada tätig.
Darüber hinaus soll Jasmin Staiblin neu zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrates ernannt werden. Dies als Nachfolgerin von Christoph Franz, der sich aufgrund der Erreichung der maximalen Amtszeit von zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellt.
gab/mk
(AWP)