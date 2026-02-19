Einen Gewinnanstieg von 4 Prozent auf 2,39 Milliarden Dollar verbuchte die Zurich zudem mit dem US-Partner Farmers, für den sie Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren erhält. Farmers wächst und hat über das ganze Jahr hinweg die Zahl der Policen netto um über 150'000 gesteigert, wie es hiess.