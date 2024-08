Der Gewinn stieg in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf 3,03 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. Das Betriebsergebnis nahm um 7,2 Prozent auf rekordhohe 3,99 Milliarden Dollar zu, wobei die Rendite um 2,2 Prozentpunkte auf 25,0 Prozent kletterte. Hier zielt die Zurich in dem bis Ende 2025 laufenden Strategieprogramm auf einen Wert von 20 Prozent ab, während der Gewinn je Aktie jährlich um über 10 Prozent gesteigert werden soll.