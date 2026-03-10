Beer habe während seiner über achtjährigen Tätigkeit als CEO das Schweizer Geschäft erfolgreich vorangetrieben und den Kundenfokus der Organisation geprägt, heisst es in der Zurich-Mitteilung. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Urs Lüthy, derzeit Leiter Commercial Insurance bei Zurich Schweiz, ad interim die Leitung.