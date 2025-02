Nicht nur der Dividendenvorschlag wird an der Generalversammlung vom 9. April zu reden geben, sondern auch die Wahl von Thomas Jordan in den Verwaltungsrat. Die Zurich konnte den im September abgetretenen Nationalbankpräsidenten für dieses Amt gewinnen. Jordan hatte während vieler Jahre die Geldpolitik in der Schweiz mitgestaltet und geprägt.