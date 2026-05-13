Mit Zielen auf Kurs

Angaben zu den Gewinnzahlen macht die Zurich zum ersten Quartal jeweils keine. Und was die bis 2027 gesetzten Ziele betrifft, sieht Cordioli den Konzern nach wie vor gut aufgestellt, um diese zu erreichen oder gar zu übertreffen. Im Fokus steht die Eigenkapitalrendite, die über 23 Prozent liegen soll.