Erneute Gegenwehr

Der Beazley-Verwaltungsrat hatte bereits eine Anfang Jahr, nicht öffentlich gemachte Offerte in Höhe von 1230 Pence als zu tief bewertet. Zudem hatte er laut den eigenen Angaben bereits Ende Juni Vorschläge der Zurich abgelehnt, die Beazley mit 1315 Pence je Aktie und gesamthaft mit 8,4 Milliarden Pfund bewertet hätten. Das aktuelle Angebot hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund oder gut 10 Milliarden US-Dollar.