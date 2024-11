Weitere «attraktive» Ausschüttungen

Für die Aktionäre will Greco auch in Zukunft «erheblichen Mehrwert» schaffen, mit einer «sehr attraktiven» Dividendenpolitik, wie es hiess. Die Ausschüttungsquote am erzielten Gewinn liegt dabei auch in Zukunft bei rund 75 Prozent und die SST-Solvenzquote soll sich weiterhin über der Marke von 160 Prozent bewegen.