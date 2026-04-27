Zürich wächst langsamer als die Schweiz

Das durchschnittliche Wachstum Zürichs in der jüngeren Vergangenheit lag in den Jahren 2008 bis 2022 mit einem durchschnittlichen Plus von 1,3 Prozent allerdings tiefer als jenes der Schweiz (+1,7 Prozent). Die ZKB führt dies auf die Wirtschaftsstruktur des Kantons zurück, in welcher der beschäftigungsintensive Dienstleistungssektor mit typischerweise tieferen Wachstumsraten als im Industriesektor übervertreten ist. Aus dem gleichen Grund hinkt auch das Produktivitätswachstums Zürichs hinterher.