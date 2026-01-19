Die Transaktion stehe dabei im Einklang mit den an Zurichs Investorentag im November vorgestellten strategischen Prioritäten, heisst es. Finanziert würde der Zukauf durch bestehende Barmittel, neue Schuldinstrumente sowie durch eine Aktienplatzierung. Dabei soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 der Zurich beitragen.