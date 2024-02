Ein wesentlicher Treiber waren wie bereits in den Jahren davor Prämienerhöhungen: Im Schadengeschäft hob die Zurich die Prämiensätze im Durchschnitt über alle Regionen hinweg um rund 6 Prozent an, wobei die Preissteigerungen mit Firmenkunden in Nordamerika besonders ins Gewicht fielen. Aber auch Privatkunden in Europa bezahlten mehr, etwa für Autoversicherungen.