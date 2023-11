Gutes Wachstum in Lebensversicherung

Ein starkes Wachstum verzeichnete Zurich in der Lebensversicherungssparte. Die Neugeschäftsprämien beliefen sich auf 12,17 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 21 Prozent entsprach. Angetrieben wurde die Entwicklung von einem starken Wachstum in Asien-Pazifik und Lateinamerika. In Europa profitierte Zurich in Spanien von hohen Umsätzen aufgrund eines Joint Ventures mit der Banco Sabadell, während etwa das Schweizer Geschäft rückläufig war.