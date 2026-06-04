Bei Data Center Project Guard handelt es sich um eine umfassende Versicherungs- und Risikomanagementlösung für grosse Bauprojekte von Rechenzentren. Im Jahr 2025 wurde das Produkt in den USA lanciert und allein in dem Jahr hätten mehr als 245 Bauprojekte eine Versicherung abgeschlossen, heisst es weiter.
Durch den KI-Boom würden aktuell sehr viele Rechenzentren gebaut. Das Angebot von Zurich biete hier einen umfassenden Schutz, der alle Risiken rund um den Bau abdecken soll. Zudem bietet Zurich auch Beratung im gesamten Bauzyklus an.
cg/hr
(AWP)