Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt einstimmig die Annahme des Zurich-Angebots, wie einer Mitteilung von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist. Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht derweil noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.