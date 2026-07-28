Im Mittelpunkt der diesjährigen Untersuchung stand die Sicherheit auf den den Start- und Landebahnen und darum herum, wie Aeropers am Dienstag mitteilte. Hintergrund sind mehrere schwere Unfälle und Beinahe-Kollisionen in den vergangenen Jahren, etwa in Tokio und New York. Bewertet wurden unter anderem Massnahmen gegen das unbefugte Befahren von Startbahnen, das Risiko eines Abkommens von der Piste sowie die Sicherheit beim Rollen am Boden.