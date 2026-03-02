Die neuen Aktien werden ausschliesslich an professionelle und qualifizierte Investoren platziert, erklärte das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss. Bestehende Aktionäre sind von der Transaktion ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden aus dem bestehenden Kapitalband ausgegeben. Zudem wurde eine Lock-up-Periode von 90 Tagen vereinbart.
Der Platzierungspreis werde voraussichtlich vor Börseneröffnung am (morgigen) 3. März 2026 bekanntgegeben, hiess es weiter. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange sei für den 5. März 2026 vorgesehen.
ra/cg
(AWP)