Der Entzug bestehender Rechte sei für die Städte Zürich und Winterthur ein Eingriff in die Gemeindeautonomie und erfordere gemäss Kantonsverfassung vorab ein qualifiziertes Anhörungsverfahren der Gemeinden und Städte des Kantons Zürich, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Ein solches Verfahren habe nicht stattgefunden.