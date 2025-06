Der Schweizer Finanzplatz zählt zu den bedeutendsten weltweit. Ein erfolgreicher Cyberangriff könne nicht nur gravierende wirtschaftliche Folgen für einzelne Finanzinstitute haben, sondern auch das Vertrauen in den gesamten Finanzplatz und seine Funktionsfähigkeit untergraben, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) und des Swiss Financial Sector Cyber Security Centre (Swiss FS-CSC) vom Mittwoch.