Mit dem Anstieg im August legte das Ifo-Geschäftsklima den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt Ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. «Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach», kommentierte er das Ergebnis der Umfrage unter etwa 9000 Firmen./jkr/la/mis