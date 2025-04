Die seit längerem angekündigten Veränderungen im Aktionariat von Zwahlen et Mayr sind in trockenen Tüchern. Am Mittwoch sei die Transaktion zwischen dem neuen Mehrheitsbesitzer, der Groupe Bader, und dem bisherigen, der italienischen Cimolai, abgeschlossen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.