Zwahlen & Mayr sei von Cimolai darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass deren Tochtergesellschaft Sitindustrie Suisse ihre 81-Prozent-Beteiligung an Zwahlen & Mayr verkaufen wolle, hiess es weiter. Der Grund dafür seien die finanziellen Schwierigkeiten von Cimolai. Die Gruppe sei vom zuständigen Gericht in Triest dazu aufgefordert worden, Vermögenswerte zu verkaufen.