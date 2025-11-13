Zwahlen & Mayr muss somit laut den Angaben etwa den Bericht zum Geschäftsjahr 2025, die Führung eines Unternehmenskalenders oder die Veröffentlichung von Ad-hoc-Mitteilungen nicht mehr bereitstellen. Eine Ausnahme sei hingegen beispielsweise die Mitteilung zum Zeitpunkt der definitiven Dekotierung der Aktie.