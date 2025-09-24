Die im Stahlbau und in der Edelstahlproduktion tätige Zwahlen & Mayr hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen und den Verlust ausgeweitet. Als Grund gibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch unter anderem die schwache Nachfrage im Stahlbau an.