Die jetzigen Verwaltungsräte Yves Bosson, Christian Charpin und Francesco Punzo werden an der Generalversammlung zurücktreten, wie aus der am Dienstag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Einladung hervorgeht. An ihrer Stelle sollen Jack Bader (als Präsident), Jessy Bader und Thierry Bader neu in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss gewählt werden.