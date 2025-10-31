Das am heutigen Donnerstag abgelaufene öffentliche Übernahmeangebot sei erfolgreich, vermeldete das im Metallbau und der Edelstahlproduktion tätige Unternehmen. Bis zum Ende der Angebotsfrist seien 10'149 ZM-Inhaberaktien angedient worden.
Einschliesslich bereits gehaltener Aktien sowie den angedienten Aktien kontrolliert Sitindustrie laut den Angaben zusammen mit den ihr gemeinsam handelnden Parteien nun rund 96,7 Prozent des gesamten Aktienkapitals und der Stimmrechte von Zwahlen & Mayr. Die endgültigen Zwischenergebnisse werden voraussichtlich am 4. November 2025 veröffentlicht.
Damit seien die Mindestannahmebedingungen erfüllt und das Angebot sei - vorbehaltlich der Bestätigung der vorläufigen Zahlen - zustande gekommen. Die Abwicklung der Transaktion ist für den 25. November 2025 geplant.
sc/ra
(AWP)