Einschliesslich bereits gehaltener Aktien sowie den angedienten Aktien kontrolliert Sitindustrie laut den Angaben zusammen mit den ihr gemeinsam handelnden Parteien nun rund 96,7 Prozent des gesamten Aktienkapitals und der Stimmrechte von Zwahlen & Mayr. Die endgültigen Zwischenergebnisse werden voraussichtlich am 4. November 2025 veröffentlicht.