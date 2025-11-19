Damit ist das Angebot zustande gekommen. Die Abwicklung der Transaktion ist für den 25. November 2025 geplant. Nach dem Vollzug beabsichtigt die Anbieterin, die Kraftloserklärung der im Publikum verbliebenen ZM-Inhaberaktien zu beantragen oder ZM mit einer von der Anbieterin kontrollierten schweizerischen Gesellschaft zu fusionieren. Dabei sollen die verbliebenen Aktionäre der ZM eine Abfindung in bar erhalten.