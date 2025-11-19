In der Nachfrist seien 10'807 ZM-Inhaberaktien angedient worden, auf die sich das Angebot in der Nachfrist bezogen habe, teilte das im Metallbau und der Edelstahlproduktion tätige Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Das sei eine Erfolgsquote von 88,1 Prozent.
Insgesamt halten Sitindustrie mit den ihr gemeinsam handelnden Parteien 30'000 ZM-Namenaktien und 38'744 Inhaberaktien. Das definitive Endergebnis wird am 21. November veröffentlicht.
Damit ist das Angebot zustande gekommen. Die Abwicklung der Transaktion ist für den 25. November 2025 geplant. Nach dem Vollzug beabsichtigt die Anbieterin, die Kraftloserklärung der im Publikum verbliebenen ZM-Inhaberaktien zu beantragen oder ZM mit einer von der Anbieterin kontrollierten schweizerischen Gesellschaft zu fusionieren. Dabei sollen die verbliebenen Aktionäre der ZM eine Abfindung in bar erhalten.
jb/uh
(AWP)